Galatasaray, gol yollarında zorluk yaşıyor. Sarı kırmızılılar, ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan beri en az gol attığı 3'üncü sezonu geçiriyor.

Galatasaray, 1989-1990 ve 2019-2020 sezonlarının ilk 9 haftasında 9 kez fileleri havalandırmıştı. Okan Buruk'un ekibi, bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada ise 10 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı kırmızılılarda bu sezon takıma katılan isimlerin çoğu henüz skor katkısı veremedi.

Kadrosunu 13 transferle güçlendiren Galatasaray'da, takıma yeni katılan 11 futbolcu şu ana dek gol veya asist üretemedi. Yalnızca Sergio Oliveira 1 kez fileleri havalandırdı, Fredrik Midtsjö ise 1 gol pası verdi.

Diğer yandan Galatasaray, Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı. Kısa süre içinde ekibe katılması beklenen Volz, son olarak Leipzig takımında Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapmıştı.

Sarı kırmızılılar, 39 yaşındaki çalıştırıcıdan oyuncu izleme konusunda da destek alacak.

