Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Antalyaspor galibiyete hasret kaldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyet özlemi 5 haftaya yükseldi.
Fraport TAV Antalyaspor, sezonun 3. haftasında 5-2 yendiği Trabzonspor maçından bu yana 3 puana hasret.
Antalya ekibi, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-2 yenildi.
Akdeniz temsilcisi son 5 maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Kırmızı beyazlılar, son 6 hafta dikkate alındığında ligin en az puan toplayan takımı oldu.
Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı 9 maçı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile tamamladı. 7 puanı bulunan Antalya ekibi, 17. sırada yer alıyor
Etiketler: Antalyaspor
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