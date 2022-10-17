Fraport TAV Antalyaspor, sezonun 3. haftasında 5-2 yendiği Trabzonspor maçından bu yana 3 puana hasret.

Antalya ekibi, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-2 yenildi.

Akdeniz temsilcisi son 5 maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Kırmızı beyazlılar, son 6 hafta dikkate alındığında ligin en az puan toplayan takımı oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı 9 maçı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile tamamladı. 7 puanı bulunan Antalya ekibi, 17. sırada yer alıyor