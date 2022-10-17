Son olarak El Clasico mücadelesinde Real Madrid'e 3 - 1 kaybeden Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, eleştirilerin hedefi oldu.

42 yaşındaki teknik adam Katalan devinin başında 50'nci resmi maçına Real Madrid karşısında çıktı. Barcelona, Xavi yönetimindeki 50 maçta 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.

İstatistikler İspanyol teknik adamı Barcelona'daki meslektaşlarının da gerisinde kaldığını gösteriyor. Barcelona, daha önce Ronald Koeman yönetiminde çıktığı 50 maçta 33 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşamıştı.

Yakın tarihte Xavi'ye en yakın karneye Frank Rijkaard sahip. Rijkaar yönetimindeki Barça, ilk 50 maçında 28 galibiyet, 10 mağlubiyet 12 beraberlik elde etmişti.

Bu tablo eleştirilerin artmasına sebep oldu. Bunda, Şampiyonlar Ligi'nde de bekleneni veremeyen Barcelona'nın, en yakın takipçisi Real Madrid'e liderliği kaptırması önemli rol oynadı.

Bayern Münih ve İnter gibi dev kulüplerle aynı grupta yer alan Xavi'nin öğrencileri 4 puanla zirvenin uzağında kaldı.