Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır tepkisi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada teknik direktörleri Abdullah Avcı ve kaptanları Uğurcan Çakır'a yönelik tezahüratları kınadı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde açıklama yaptı.
"Beşiktaş ile oynadığımız maçta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz.
Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Sporu, dolayısıyla futbolu bir bütün kabul edip her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'dan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve Kaptanımız Uğurcan Çakır'a yapılan sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahürat ile ilgili açıklama.— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 17, 2022
https://t.co/LMzEvwhUd5 pic.twitter.com/G5WoBya6Sh