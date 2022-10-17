Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Hollandalı futbolcunun, uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Weghorst, 24 Ekim Pazartesi günü oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Trabzonspor maçının 44. dakikasında sakatlanan Ghezzal’ın ise sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama saptandı. Cezayirli oyuncu da Hatay deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

"Futbol A takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst'un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."