Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında organize edilen etkinlik, Taşucu Limanı'nda yapıldı.

Tarsus Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Tarsus Engelliler Platformu iş birliğindeki etkinliğe, Rusya, Ermenistan, Litvanya ve Nepal'den engelli bireylerin de yer aldığı 34 kişi katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Katılımcılar, ilk olarak yelkenlerle denize açıldı. Akdeniz'in "mavi suları"ndaki parkuru tamamlayan yarışmacılar, daha sonra kıyıya döndü.

Yarışmanın ardından liman çevresinde temizlik yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Proje yürütücüsü Oleg Kolpashchikov, gazetecilere, projenin engelli bireyleri buluşturduğunu belirterek, gizli kalmış yeteneklerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Aslan da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]