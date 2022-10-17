Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, sol elinde kırık tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı.
Futbol A takım doktoru Halil Polat, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"A takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 17, 2022
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Etiketler: Trabzonspor Abdülkadir Ömür
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