Galatasaray Gaziantep FK'yı konuk ediyor

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Gaziantep temsilcisi, topladığı 23 puanla 23. haftaya 15. sırada başladı.

Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-0 kazanmıştı.

4 futbolcu kadroda yer alamayacak

Galatasaray'da 4 futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde son 10 maçında mağlup olmadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrıldı.

Sahasında 28 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 11 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 46 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 13 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar