Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın biletleri satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri, kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldı. Biletlerin genel satışına ise yarın başlanacak.
Derbi maçın biletlerinin fiyatları 125 lira ile bin 250 lira arasında değişiyor.
Etiketler: Galatasaray Fenerbahçe Derbi Süper Lig
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