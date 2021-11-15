Beşiktaş, ligin devre arasına kadar ligin zirvesiyle arasındaki farkı azaltmayı planlıyor. Lider Trabzonspor'un 10 gerisinde olan siyah beyazlılarda Sergen Yalçın, oynanacak 7 maça büyük önem veriyor.

Hafta hafta düşünerek hata yapmak istemeyen deneyimli çalıştırıcı, oyuncularını bu yönde uyarıyor. Beşiktaş, milli maçlar için lige verilen ara sonrasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Sergen Yalçın, takımın analiz ekibinden Bülent Korkmaz'la çıkışa geçen Akdeniz takımıyla ilgili ayrıntılı rapor aldı.

Siyah beyazlılar Alanya deplasmanın ardından evinde GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, İstanbul'da oynanacak Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor mücadeleleri sonrasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacak.

Sakatlık olasılığı olan oyuncular dinlendirilecek

Sergen Yalçın, derbiye kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, artık sakatlık problemi de yaşamak istemiyor.

Sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı bir türlü tam kadro olarak çalışamayan siyah beyazlılarda, hiçbir futbolcu riske edilmeyecek.

Sakatlanma riski olan veya hafif ağrıları olan isimler dinlendirilecek. Sağlık heyeti de bu konuyla yakından ilgilenecek.

Diğer yandan İngiltere’de tedavisini sürdüren Michy Batshuayi’den iyi haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan Belçikalı golcünün, Türkiye'ye gelerek takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.