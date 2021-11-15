Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün-İran kadınlar maçında erkek kaleci iddiası
[Fotoğraf: Ürdün-İran Kadınlar Asya Kupası maçı]
Ürdün Futbol Federasyonu, Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'ndeki Ürdün-İran maçında oynayan İran kalecisinin cinsiyetini doğrulamasını talep eden bir şikayette bulundu.
Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Ali Bin Al-Hussein, Asya Futbol Konfederasyonuna ilettikleri mektubu Twitter'da paylaştı.
AFC'ye gönderilen şikayet başvurusunda, "AFC'den, söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir panel tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz" sözleri yer aldı.
25 Eylül'deki maçın 0-0 sona ermesinin ardından İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
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