Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yelkencilerden 1'i altın 2 madalya
[Fotoğraf: AA]
Milli yelkenciler, Tayland'da düzenlenen Optimist Asya ve Okyanusya Şampiyonası'nda 1'i altın 2 madalya kazandı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Pattaya kentinde gerçekleştirilen Optimist Asya ve Okyanusya Şampiyonası tamamlandı.
Sekiz ülkeden 64 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda kadınlar kategorisinde milli sporcu Medine Havva Tatlıcan, 10 yarış sonunda 128 net puanla şampiyon oldu.
[Fotoğraf: AA]
Erkeklerde milli sporcu Ege Erdemli ise genel kategoride 54 net puanla ikinci sırada yer aldı.
Optimist Milli Takımı da takım yarışında şampiyonluğu elde etmişti.
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