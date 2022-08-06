Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Dries Mertens'i KAP'a bildirdi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor. Lucas Torreira'nın ardından Dries Mertens de Galatasaray forması giyecek.
Galatasaray'ın 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.
35 yaşındaki futbolcu, bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon 200 bin avro maaş alacak.
Dries Mertens, 9 sezon Napoli forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon sonu serbest kalmıştı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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