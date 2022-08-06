Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 21:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sivas'ta kazanan yok
[Fotograf: AA]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Gaziantep FK, Maxim'in 22. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi Demir Grup Sivasspor, 64'te Max Gradel'in penaltıdan attığı golle mücadeleye eşitlik getirdi: 1-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve iki ekip de sezona 1 puanla başladı.
Etiketler: Sivasspor Gaziantep FK
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