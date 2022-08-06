Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Gaziantep FK, Maxim'in 22. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi Demir Grup Sivasspor, 64'te Max Gradel'in penaltıdan attığı golle mücadeleye eşitlik getirdi: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve iki ekip de sezona 1 puanla başladı.