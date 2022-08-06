Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyet ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" ile "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni" için geldiği Kocaeli'de, kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımına ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde futbolcular ve teknik heyet ile bir araya geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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