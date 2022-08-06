TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şentop, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedilen Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan da konuya ilişkin paylaşımda bulunan Şentop, "Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak." ifadelerini kullandı.

Evinin önünde darbedildi

Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, İstanbul Kartal'da evinin önünde darbedildi. Motosikletli 2 saldırgan olay yerinden kaçtı.

Emniyet hemen harekete geçti, özel ekip kurdu. Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Soylu, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak çirkin saldırıyı lanetledi. Birliğe, dirliğe, kardeşliğe kastedenlerin hukuk önünde asla cezasız kalmayacağını söyledi.

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan da saldırıyı, düzenlediği basın toplantısında kınadı.

Basın açıklamasında diğer Alevi derneklerinin yöneticileri de yer aldı.