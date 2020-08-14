Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray Donk ile yola devam ediyor
Galatasaray, Ryan Donk ile yola devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, Hollandalı futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Geride kalan sezonda 1 milyon 895 bin euro yıllık ücret olan Donk’un maaşında indirime giderek yeni sözleşmeyi kabul ettiği belirtildi.
34 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması ile 26 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.
Ocak 2016’da Kasımpaşa’dan, Galatasaray’a transfer olan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılılarla 121 maça çıkarken, 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: Galatasaray Ryan DonkSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:06
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