Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor stoperini İskoçya'da buldu
Trabzonspor, savunma hattını güçlendiriyor. Bordo mavililer, Hırvat stoper Jozo Simunovic ile her konuda anlaşma sağladı.
26 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Dinamo Zagrep'ten Celtic'e 7 buçuk milyon Avroya transfer olmuştu.
Hırvat stoper, geçtiğimiz sezon 16 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
Celtic, mayıs ayında yaptığı açıklamada Simunovic'in 1 yıllık opsiyonunun kullanılmadığını ve yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Simunovic, Celtic'te üst üste 5 lig şampiyonluğu yaşadı.
Etiketler: Trabzonspor Jozo SimunovicSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:05
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