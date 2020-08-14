N’Sakala ve Welinton transferlerini tamamlayan Beşiktaş yönetimi, golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların hedefindeki isimse, Ze Luis.

29 yaşındaki golcü için Porto ile temaslarını yoğunlaştırmayı planlayan siyah beyazlılar, zorunlu satın alma opsiyonu olmadan Ze Luis’i kiralamak istiyor.

Yeşil Burun Adalı oyuncunun yüksek maliyeti ise Beşiktaş’ı düşündüren konu. Mevcut oyuncuların sözleşmelerini güncelleyerek indirim yapmak isteyen yönetim, takımda düşünülmeyen isimleri de göndererek transfer için bütçe yaratmayı amaçlıyor.

Isimat-Mirin, Douglas, Roco ve Larin kadroda düşünülmüyor

Sergen Yalçın ile görüşerek takımda düşünülmeyen isimleri belirleyen yönetim Douglas, Isimat-Mirin, Roco ve Larin ile yolları ayırmaya çalışıyor.

Yıllık maaşları ortalama 1,4 milyon euro olan bu oyuncuları göndermek isteyen siyah beyazlılar, yerlerine ise 500 ile 750 bin euro arası yıllık maaş verebilecekleri isimleri alacak.

Şu ana kadar anlaşmaya yanaşmayan Isimat-Mirin'in, Türkiye’den ve yurt dışından teklif aldığı, aynı şekilde Douglas’ı da Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un istediği öğrenildi.

Roco ve Larin’de ise durum farklı. İki oyuncu da sözleşmesinden doğan tüm haklarını talep ediyor.

Yönetimin böyle bir durumu asla kabul etmeyeceğini oyunculara ilettiği, kulüp bulmaları halinde ise her türlü kolaylığı yapacaklarını Roco ve Larin'e söylediği gelen haberler arasında.