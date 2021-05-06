Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 17:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz aday olmayacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak ilk seçimde aday olmayacağını açıkladı.
Mustafa Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacak.
"Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm."
Sarı kırmızılıların 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulu, geçtiğimiz günlerde pandemi koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
May 6, 2021
Etiketler: Galatasaray Mustafa Cengiz Son Dakika
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