Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdurrahim Albayrak: Seçim en geç haziranda yapılacak
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının en geç haziran ayında yapılacağını açıkladı.
Abdurrahim Albayrak açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır."
Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısı, yönetim tarafından iptal edilmişti.
Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır.— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) May 6, 2021
Etiketler: Galatasaray
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