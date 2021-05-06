Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de 4 pozitif vaka
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 4 oyuncu koronavirüse yakalandı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan'dan bu yana 492 basketbolcuya uygulanan Covid-19 testlerinde 4 pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan adları açıklanmayan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
Etiketler: Koronavirüs NBA
Son Haberler
- 15:53
- 15:46
- 15:39
- 15:42
- 15:47
Sıradaki Haber
Beşiktaş "çifte şampiyonluk" hedefine koşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz