NBA'den yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan'dan bu yana 492 basketbolcuya uygulanan Covid-19 testlerinde 4 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan adları açıklanmayan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.