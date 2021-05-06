Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Milli takım grup kategorisinde Duygu Doğan, Azra Kıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar, bireyselde ise Kamelya Tuncel ve Nilgün Sarıoğlu yer alıyor.

Duygu Doğan, Azra Kıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar’dan oluşan Grup Milli Takımı, 2020 yılında Kiev’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 3 çember 2 labut aletinde altın madalya kazanmıştı.