Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün kongre üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Vekili ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.
Türker Arslan'ın Feriköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, eksi başkanlardan Faruk Süren, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, sarı-kırmızılı camiadan isimler ile Arslan'ın yakınları katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Cenaze namazının ardından Türker Arslan'ın naaşı, aile kabristanında toprağa verildi.
Etiketler: Galatasaray
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