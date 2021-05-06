Galatasaray’da, Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Sezonun final maçı öncesinde Fatih Terim, sahaya süreceği ilk 11’i büyük ölçüde netleştirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, kanat bekleri ve sol kanat tercihini ise son taktik antrenmanın ardından yapacak.

Derbide kalede kaptan Muslera olacak. Savunmanın ortasında Marcao ve Ryan Donk ikilisi görev alacak.

Sağ bekte Yedlin-Şener, sol bekte ise Ömer ve Saracchi alternatifler arasında yer alıyor. Orta saha kurgusunda ise Taylan, Emre Akbaba ve Gedson Fernandes’in yeri garanti gözüküyor.

Sağ kanatta Kerem’in şans bulması beklenirken, sol kanat için aday sayısı bir hayli fazla. Teknik heyet, bu bölge için Onyekuru, Babel ve Emre Kılınç’tan birini seçecek.

Galatasaray’ın, Beşiktaş karşısında gol umudu ise yine genç futbolcu Halil Dervişoğlu olacak.

Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao’nun derbiye yedek kulübesinde başlayacakları gelen haberler arasında.