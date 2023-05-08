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Spor
TRT HABER / AA 08.05.2023 19:35

Galatasaray Başakşehir'i ağırlıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Galatasaray Başakşehir'i ağırlıyor
[Fotograf: İHA]

Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

70 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, son iki maçta 5 puan kaybetti. Okan Buruk'un öğrencileri, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerlemek istiyor.

Lider, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'da tek, Başakşehir'de 6 değişiklik
Galatasaray'da tek, Başakşehir'de 6 değişiklik

Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Nef 

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Medipol Başakşehir: Muhammet Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Figueiredo.

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