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Dünya
AA 30.06.2026 03:48

Kanada'nın Avrupa'daki askeri varlığı son 30 yılın en yüksek seviyesinde

Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, ülkesinin Avrupa'daki "sürekli askeri varlığının" son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Kanada'nın Avrupa'daki askeri varlığı son 30 yılın en yüksek seviyesinde

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Carney, Rutte ile telefonda görüştü.

İkilinin, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde savunma yatırımlarının güçlendirilmesi, NATO'nun savunma kapasitesi ve Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesini ele aldığı bildirildi.

Başbakan Carney'in görüşmede, Kanada'nın savunma yatırımlarını önemli ölçüde artırdığını vurguladığı, ülkesinin NATO'nun yüzde 5'lik savunma harcaması hedefine ulaşma yolunda olduğunu teyit ettiği aktarıldı.

Ayrıca Carney'nin, Kanada'nın Avrupa'daki "sürekli askeri varlığının" son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade ettiği, tarafların yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

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