Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Avrupa Liginin dördüncü haftasında sahasında Rus ekibi ile berabere kaldı.

Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.

Bu sonucun ardından grupta ikinci beraberliğini alan Galatasaray, 8 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Rus ekibi ise 2 puanla son sırada kaldı.

43. dakikada Feghouli Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk defa kalesinde gol gördü. Lokomotiv Moskova 72. dakikada François Kamano ile eşitliği sağladı. 1-1

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etmişti

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenilmişti.

Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, bugün TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Feghouli'nin şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte yapılan kafa vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Van Aanholt topu çizgiden çıkarttı.

21. dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda Barinov araya girip topun kaleye gitmesine izin vermedi.

GOL - 43. dakikada sağ kanatta hareketlenen Halil, soldan bindiren van Aanholt'u gördü. Van Aanholt bekletmeden topu Feghouli'ye çıkarttı. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Feghouli sağ ayağının içiyle harika bir vuruş yaparak topu köşeden ağlara gönderdi. 1-0

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada sağ taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Morutan'ın şutunda top kaleci Guilherme'de kaldı.

54. dakikada Cicaldau'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Feghouli'nin vuruşu üstten dışarıya gitti.

56. dakikada Halil'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Feghouli, zor pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Guilherme topu çeldi.

GOL - 72. dakikada sağ kanattan yerden arka direğe çıkarttığı topa Kamano dokundu ve topu ağlara gönderdi.

81. dakikada Halil sol çaprazdan uzak köşeye doğru çok şık bir vuruş yaptı. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

84. dakikada savunma arkasına sarkan Kerk, sağdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak top ters kanattan oyun alanını terk etti.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ömer Bayram'ın ön direğe kestiği sert top kaleciden sekip direkten döndü. Boşta kalan topu Lokomotiv savunması uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: Reuters]

88. dakikada sağ kanattan Rybus'un kullandığı köşe vuruşunda Smolov'un kafa vuruşunda Muslera topu çeldi. Seken topu Murilo tamamlamak istedi. Muslera bu pozisyonda da gole izin vermedi.

90+1. dakikada Ömer'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Diagne kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: NEF Stadyumu

Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt (Dk. 76 Ömer Bayram), Marcao, Olimpiu Morutan (Dk. 76 Mustafa Muhamed ), Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 89 Mbaye Diagne).

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Alexis Beka Beka (Dk. 85 Murilo Cerqueira Paim), Tin Jedvaj, Maksim Nenakhov (Dk. 46 Dmitry Zhivoglyadov), Konstantin Maradishvili, Dmitri Barinov, Maciej Rybus, Dmitry Rybchinsky (Dk. 65 François Kamano), Gyrano Kerk, Rifat Zhemaletdinov, Vitali Lisakovich (Dk. 46 Fedor Smolov).

Goller: Dk. 43 Feghouli (Galatasaray), Dk. 72 Kamano (Lokomotiv Moskova)

Sarı kartlar: Dk. 8 Yedlin, Dk. 74 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+3 Diagne, Dk. 90+3 Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dk. 14 Nenakhov, Dk. 38 Jedvaj, Dk. 90+3 Barinov, Dk. 90+3 Zhivoglyadov (Lokomotiv Moskova)