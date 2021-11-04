JW Marriott Hotel'de gerçekleşen genel kurulda 171 delegenin 108'inin oyunu alarak başkanlığını devam ettiren Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden göreve seçildiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Türkoğlu, kolay bir sürecin olmadığını, üç önemli adayın yarıştığını anlattı.

"Hem Harun abi hem de Erman abiyi kutluyorum. Buradaki en büyük teşekkürü kulüplerimiz, delegelerimiz hak ediyor. Kendimizce iyi yaptığımız şeyler var, bunları iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum. Süreçte herkesle samimi duygularla konuştuk. Daha iyisini hep beraber yapacağız. Türk basketbolu daha iyi yerlere gelecek."

[Fotoğraf: AA]

Türkoğlu, kendisine dualarla ve iyi niyet dilekleriyle destek olanlara da teşekkür etti.

"Önümüzdeki haftadan itibaren tüm kulüplerimizi de tek tek ziyaret edip teşekkür edeceğim. Sorumluluklarımızın farkındayız. Camiamızdan bize verilen net mesajı da aldığımızı düşünüyoruz. Bize inandıkları ve bu işi daha iyi yapabileceğimizi düşündükleri için teşekkür ediyorum."

Hidayet Türkoğlu, ciddi bir oy farkıyla kazandığı hatırlatılması üzerine değerlendirmesinde bulundu.

"Delegeler bize olan inançlarını her fırsatta dile getiriyorlardı. Bu süreçte eksik kaldığımız noktalar mutlaka olmuştur. Yönetim kurulunda yapmış olduğumuz değişikliklerle de daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Camiamız bize her anlamda sahip çıkıp destek oldu. Diğer iki aday da Türk basketbolu için çok önemli insanlardır. Kendileriyle karşı karşıya tekrar oturmak isteyeceğim. Onlar da bizim abilerimiz. Bu süreçte beraber hareket edip, Türk basketbolunu hak ettiği yere getirmek istiyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi'yle ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

"Mazbatamızı alır almaz ekip olarak Bakanlığımızın kapısını çalacağımız ilk hususlardan birisi. Tesisin Türk basketboluna gerçekten çok değer katacağının farkındayız. Bu süreci yakından takip ediyorduk, yeni dönemde de daha sıkı markajla, Sayın Bakanımızla tesisi Türk basketboluna kazandırmak isteriz. Sayın Bakanımız Türk sporu için çok önemli işler yapıyor, bu tesis de Türk basketbolu için çok önem arz ediyor."