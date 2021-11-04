Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetti.

Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini aldı.

Sarı lacivetlilere galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mert Hakan Yandaş, 17. dakikada Meyer ile 29. dakikada Berisha ağlarla buluşturdu.

Bu sonucun ardından grupta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer aldı.

Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenilmişti.

Bir beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda hanesine 1 puan yazdırabilen Royal Antwerp ise dördüncü ve son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında ise Eintracht Frankfurt, Olympiakos'u deplasmanda 2-1 yendi. Bu sonucun ardından puanını 10 çıkartan Frankfurt liderliğini sürdürdü. Olympiakos ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Fenerbahçe, gruptaki beşinci maçını 25 Kasım Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile yapacak.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada İrfan Can'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Mert Hakan, harika bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 17. dakikada Berisha'nın şık pasıyla topla buluşan Meyer sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Meyer, yerden uzak direğe doğru şık bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. 0-2

19. dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Berisha zor pozisyonda voleyi vurdu. Top kaleci Butez'in üzerine gitti.

GOL - 29. dakikada İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topa Berisha nefis bir vole vurdu ve topu ağlara yolladı. 0-3

32. dakikada Osayi-Samuel sol kanattan ceza sahasına sokulup topu içeriye çıkarttı. Savunmadan seken top Ferdi'nin önünde kaldı. Ferdi'nin şutunda top İrfan Can'dan döndü.

[Fotoğraf: Reuters]

37. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Kim Min-Jae kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarıya gitti.

41. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Bataille'nin şutunda Berke gole izin vermedi.

42. dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahasının sağında topla buluşan Ferdi, topu arka direğe havalandırdı. Osayi-Samuel yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleci Butez golü önledi.

45. dakikada sağ kanattan yerden kale sahasına yapılan ortada Frey topa doğru hamle yaptı. Ferdi son anda araya girdi.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

65. dakikada Berisha'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rossi, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yan direkten döndü.

80. dakikada Rossi bir kez daha savunmanın arkasına sarktı. Sol çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Top kaleci Butez'in üzerine gitti.

81. dakikada Zajc sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Butez gole izin vermedi.

88. dakikada hızlı gelişen atakta Berisha sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaptı. Top direğin hemen üzerinden dışarıya gitti.

Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Bosuil

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo.

Royal Antwerp: Jean Butez, Ritchie De Laet, Samuel Vines, Dinis Almeida, Birger Verstraete, Alhassan Yusuf (Dk. 46 Dorian Dessoleil), Manuel Benson (Dk. 62 Koji Miyoshi), Pieter Gerkens (Dk. 68 Pierre Dwomoh), Viktor Fischer (Dk. 61 Mbwana Samatta), Jelle Bataille (Dk. 77 Michel Ange Balikwisha), Michael Frey.

Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Marcel Tisserand (Dk. 73 Attila Szalai), Filip Novak, Jose Sosa (Dk. 80 Pelkas), Max Meyer, Mert Hakan Yandaş (Dk. 65 Miha Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Nazım Sangare), İrfan Can Kahveci (Dk 65 Diego Rossi), Mergim Berisha, Bright Osayi-Samuel.

Goller: Dk. 9 Mert Hakan Yandaş, Dk. 17 Meyer, Dk. 29 Berisha (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 26 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)