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Spor
AA 02.10.2023 11:40

Galatasaray Avrupa'da 310. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 3 Ekim Salı günü İngiltere temsilcisi Manchester United'a konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 310. mücadelesine çıkacak.

Galatasaray Avrupa'da 310. randevuda

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 309 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 415 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 455 gole engel olamadı.

Son 19 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 1'i de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 19 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Son dönemde Şampiyonlar Ligi karnesi zayıf

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 27 mücadelede 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 117 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 28'ini kazanırken, 30 beraberlik ve 59 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
UEFA Şampiyonlar Ligi 117 28 30 59 114 199
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 32 22 7 3 73 34
Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113
UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
Toplam 309 111 83 115 415 455
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