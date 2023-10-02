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Spor
DHA 02.10.2023 11:35

Ayşe Melek öğretmen judodan sonra Atlı Okçuluk Milli Takımı'na da seçildi

Erzurum'da sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Melek Okuyucu, judo ve atlı sporda elde ettiği başarıların ardından, bu kez Atlı Okçuluk Milli Takımı'na girdi.

Ayşe Melek öğretmen judodan sonra Atlı Okçuluk Milli Takımı'na da seçildi
[Fotograf: DHA]

Nimet-Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan 42 yaşındaki Ayşe Melek, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı.

Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, kendini çok sevdiği atlı sporlara adadı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

10 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Okuyucu, kurduğu Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nde yüzlerce sporcu yetiştirdi, kadın ve erkeklere at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğretti.

Dörtnala giden atın üzerinden attığı okları 12'den vuran Okuyucu, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek, konu ile ilgili yüksek lisans da yaptı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bir dönem Atatürk Üniversitesi Atlı Okçuluk Kulübü'nde antrenörlük yapan Okuyucu, Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kurdu ve yetiştirdiği birçok öğrencisine de yüzlerce kupa ve madalya kazandırdı.

Okuyucu, son olarak Atlı Okçuluk Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Bu sene 7 birincilik şampiyonluğum var"

"Sınıf öğretmeniyim, milli judocuyum ve inşallah ilerleyen aylarda da Milli Atlı Okçu olarak spor yaşantıma devam edeceğim. Çalışıyoruz; başarı, bize Rabbimizden bir lütuf. Son başarım, 2023'ün Eylül ayında Kayseri'de yapılan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda 4'lü eleme yarışmalarından geçerek, 1'inci olarak şampiyonluk elde ettim. Bu sene 7 birincilik ve kadınlar kategorisinde şampiyonluğum var. Toplam şampiyonluk sayısını inanın bilmiyorum. Judoda ay yıldızlı bayrağımızı, sevdamızı omuzlarımızda layıkıyla taşıdık. Aynı hazzı, aynı yükü atlı okçulukta da dünya kürsülerinde tatmak istiyorum. Atlı okçulukta da diğer branşlarda olduğu gibi Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, çeşitli grand prix ve uluslararası müsabakalar yapılmakta. Türk milli takımı olarak inşallah gidip, bayrağımızı temsil edeceğiz."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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