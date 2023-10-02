Galatasaray İngiltere'de ilk galibiyetini arayacak

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 309 kez mücadele etti.

Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan Galatasaray, tüm kulvarlarda 309 müsabakada 111 galibiyet, 83 beraberlik ve 115 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde İngiliz temsilcileriyle ise 21 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile mücadele etti.

"Cimbom" söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü.

En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, yarın karşılaşacağı Manchester United ile yaptı.

İki takım arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 mücadelede Galatasaray 1, Manchester United ise 2 kez güldü. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu rekabette sadece 2 maçta fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 4 gol bulabildi. İngiliz temsilcisi ise 6 maçın 3'ünde skor üretip, toplam 8 gol attı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızılar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş maçını 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'ın elinden kaptı

"Cimbom" Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu. Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Deplasman karnesi zayıf

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı Avrupa kupalarında aldığı 3 galibiyeti de sahasında elde etti.

İç sahada 10, deplasmanda 10 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 21 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, dış sahada henüz galip gelemedi.

İngiltere'de çıktığı 10 mücadelede 3 beraberlik alabilen Galatasaray, 7 kez mağlup oldu. Söz konusu maçların 5'inde gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, 9 kez fileleri havalandırırken, rakiplerinin 23 golüne engel olamadı. Galatasaray, rakip sahadaki 10 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

Tarih Organizasyon Maç Skor 13 Eylül 1978 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3 27 Eylül 1978 UEFA Kupası West Bromwich Albion-Galatasaray 3-1 20 Ekim 1993 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3 3 Kasım 1993 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 28 Eylül 1994 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 7 Aralık 1994 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 4-0 28 Eylül 1999 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 1-0 20 Ekim 1999 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 0-5 6 Nisan 2000 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0 20 Nisan 2000 UEFA Kupası Leeds United-Galatasaray 2-2 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası (Final) Galatasaray-Arsenal 0-0 20 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 0-0 26 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-1 27 Eylül 2006 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 3-2 5 Aralık 2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 3-2 19 Eylül 2012 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 1-0 20 Kasım 2012 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 1-0 26 Şubat 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 18 Mart 2014 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 2-0 1 Ekim 2014 Şampiyonlar Ligi Arsenal-Galatasaray 4-1 9 Aralık 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4

Manchester United Türk takımlarına karşı üstün

"Kırmızılar", UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 18 kez karşılaştı.

Manchester United, tarihinde Galatasaray'ın yanı sıra, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe ve Başakşehir ile 9 kez eşleşti. İngiliz temsilcisi, Türk takımlarıyla yapılan 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Türk takımlarına 27 gol atan Manchester United, kalesinde 17 gol gördü. Sahasındaki 9 maçtan 6 galibiyet çıkaran "Kırmızılar", 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.