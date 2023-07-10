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Spor
TRT SPOR 10.07.2023 12:40

Galatasaray Angelino'yu bekliyor

Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor. Icardi transferinde mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, Angelino'yu da kadrosuna katmayı hedefliyor.

Galatasaray Angelino'yu bekliyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Galatasaray yönetimi, takıma yapılacak takviyelerin kampa yetişmesi için çaba gösteriyor.

Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, sol bek konusunda da mutlu sona yaklaştı. Yönetim, Leipzig forması giyen İspanyol oyuncu Angelino ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Galatasaray, Alman ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, 7-8 milyon euro seviyesinde bir bedelle 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi hedefliyor.

Pazarlıkların olumlu sonuçlanması durumunda Angelino'nun, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, Icardi'yi de kampa yetiştirmeyi planlıyor.

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