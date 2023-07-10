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Spor
TRT SPOR 10.07.2023 12:10

Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaştı

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde sona yaklaştı. Oyuncu ile anlaşıldı, kulübü CSKA Moskova ile görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaştı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmeler devam ediyor.

Bu transfer resmiyet kazandığı takdirde Kazak orta saha, Türkiye Futbol Federasyonu’nun uygulamaya koyduğu Mavi Kart kuralından faydalanacak ve yerli statüsünde oynayacak.

25 yaşındaki futbolcu, 3 yıldır CSKA Moskova forması giyiyor.

Hücum hattı güçlendirilecek 

Beşiktaş hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isim David Okereke.

Yönetim, Cremonese forması giyen Nijeryalı oyuncu için temaslarını hızlandırdı. Okereke ile hemen her konuda anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, İtalyan kulübü ile görüşmelerine devam ediyor.

Santrfor ve sol önde oynayabilen Okereke, geçen sezon 9 gol kaydetti.

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