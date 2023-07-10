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Spor
TRT SPOR 10.07.2023 12:00

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor

Fenerbahçe, transferde öncelikli mevkileri belirledi. Teknik direktör İsmail Kartal, savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor

Fenerbahçe'de transfer arayışları sürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal, yönetime detaylı bir rapor sundu.

Deneyimli teknik adam, Zenit ile oynanan hazırlık maçının ardından eksik mevkileri belirlediklerin söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kartal, "Savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapacağız. Raporum doğrultusunda aramıza yeni isimler katılacak." dedi.

Savunma bölgesi için düşünülen isimler Alexander Djiku ve Rodrigo Becao. Djiku ile büyük ölçüde anlaşıldı. Becao içinse kulübü Udinese’nin bonservis bedelinde indirime gitmesi bekleniyor.

Orta saha için gündemdeki ilk aday Sebastian Szymanski. Sarı lacivertliler, Arda Güler’in ardından o bölgedeki yaratıcı oyuncu açığını Polonyalı futbolcu ile doldurmak istiyor.

Fenerbahçe, hücum hattında ise Umut Nayir için gün sayıyor. Sarı lacivertlilerin bu transferi de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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