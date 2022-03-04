Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Adası’nın yeniden üyelerimizin hizmetine açılması için gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılacaktır. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen bu hukuk zaferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."