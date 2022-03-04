Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Adası yeniden sarı-kırmızılı kulübe verildi
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü, Yargıtay'ın kararı sonucunda Galatasaray Adası'nın hukuki ve fiili olarak teslim alındığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Adası’nın yeniden üyelerimizin hizmetine açılması için gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılacaktır. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen bu hukuk zaferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."
Etiketler: Galatasaray Yargıtay
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