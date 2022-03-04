Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya almaya karar verdi.
LFP, Ligue 1'in Rusya'daki Match TV kanalındaki yayın sözleşmesinin bugün askıya alınmasına karar verildiğini açıkladı.
Öte yandan Ligue 1 ve İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya destek için statlarda "Savaşa Hayır" mesajı yayımlanacağı belirtildi.
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