Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nin açılışı yapıldı.
Trafik kazasında yaşamını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık’ın isminin verildiği Ovacık Mahallesi’ndeki buz pateni pistinin açılışına Çalık'ın ailesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gençlerbirliği Kulübü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Altınok, tesisten şampiyon sporcular yetişmesini beklediğini ifade etti.
[Fotoğraf: İHA]
Keçiören'e yapılan hizmetlere dikkati çeken Altınok, tesisin ücretsiz kullanılacağını sözlerine ekledi.
Konuşmasının ardından buz pateni pistinin kurdelesini kesen Altınok, törene katılanlar ve vatandaşlarla tesisi gezdi, hazırlanan gösteriyi izledi.
Etiketler: Ankara
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