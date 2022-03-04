Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta 15 bin 76 seyirciyle rekor kırıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in 84-79 kazandığı Türk derbisini 15 bin 76 seyirci takip etti.
"Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15 bin 8'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık."
Lacivert-beyazlı ekibin 3 Aralık 2021'de İspanyol ekip Barcelona ile aynı salonda yaptığı maçta 15 bin 8 basketbolsever tribünlerde yer almıştı.
Anadolu Efeslilerden Bir Rekor Daha— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) March 4, 2022
Fenerbahçe Beko karşılaşmamızda toplam 15.076 seyirci ağırlayarak, pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15.008'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/GQOIOD6RKV
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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