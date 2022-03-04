Palkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, genç takım antrenörünü mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) da iki gün önce Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.