Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Shakhtar Donetsk genç takım antrenörü savaşta hayatını kaybetti
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in üst yöneticisi Sergei Palkin, kulüp antrenörlerinden birinin çatışma sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.
Palkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, genç takım antrenörünü mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) da iki gün önce Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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