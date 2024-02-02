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Spor
TRT HABER / AA 02.02.2024 20:00

Galatasaray 11 dakikada üç puana ulaştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini 5. dakikada Nelsson ile 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray 11 dakikada üç puana ulaştı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Samsunspor ile Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Galatasaray karşılaşmanın başında bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı. Sarı kırmızılıların gollerini, 5. dakikada Nelsson ile 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Okan Buruk'tan 3 değişiklik
Okan Buruk'tan 3 değişiklik

Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkartan Galatasaray zirve yarışını sürdürdü. Okan Buruk'un öğrencileri 63 puana yükseldi. 

Ligde 4 maç sonra kaybeden Samsunspor 12. yenilgisini alarak 26 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı da Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin pasında arkada topla buluşan Nelsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0.

GOL - 11. dakikada sarı-kırmızı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in defansın arkasına ara pasına iyi hareketlenen Barış Alper Yılmaz, önce Alim Öztürk'ten sonra kaleci Okan Kocuk'tan sıyrıldıktan sonra boş kaleye topu gönderdi. 2-0.

19. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza saha içine ortasında, altıpas içinde Taylan Antalyalı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.

21. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Galatasaray İlk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Samsunspor, Holse ile gole yaklaştı. Sağdan ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın pasında arka direkteki Holse'in yerden sert şutunda, kaleci Muslera topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

49. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yerden sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kale direğinin dibinde son anda kontrol etti.

53. dakikada Galatasaray'ın atağında kaleci Muslera'nın pasında defansın arkasına sarkan Mertens'in kafayla aşırtma vuruşunda, top az farkla auta gitti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

54. dakikada sarı-kırmızılı takım gole yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkteki Kerem Aktürkoğlu, kafayla topu Mertens ile buluşturdu. Mertens'in sert şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Dönen top altıpas içindeki Icardi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

61. dakikada Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray'ın atağında Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Okan Kocuk'un uzaklaştırdığı top, bomboş pozisyondaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmezş.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen (Dk. 73 Bola), Satka, Alim Öztürk, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Soner Aydoğdu), Ait Bennasser (Dk. 64 Tait), Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara (Dk. 46 Mouandilmadji).  

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay (Dk. 88 Eyüp Aydın), Torreira (Dk. 88 Ndombele), Barış Alper Yılmaz (Dk. 88 Tete), Mertens (Dk. 78 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Zaha), Icardi.

Goller: Dk. 5 Nelsson, Dk. 11 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 74 Alim Öztürk, Dk. 90+3 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor), Dk. 90+3 Zaha (Galatasaray)

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