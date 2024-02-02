Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Sakatlıkları bulunan Fred ve Rodrigo Becao kafilede yer almazken, yeni transfer Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra gribal enfeksiyon nedeniyle MKE Ankaragücü maçı kadrosunda olmayan İrfan Can Eğribayat, Antalya'ya götürüldü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Muhammet İmre, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi."