2021-2022 sezonunda UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu. Avrupa'da temsilcisi kalmayan Türkiye, sezonu 20. sırada tamamlayacak.

Norveç, Bodo-Glimt'in UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Roma'yı yenmesiyle 3 basamak birden yükseldi. Danimarka, Hırvatistan ve Türkiye'yi geride bırakan İskandinav ülkesi, 17. sıraya yükseldi.

Altımızda olan ülkelerin Avrupa'da temsilcisi kalmadığı için Türkiye sezonu 20. basamakta tamamlayacak.

Avrupa kupalarına 4 takım

Sıralamada ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa kupalarına 4 takım gönderebilecek.

Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde, ikinci, üçüncü ve Ziraat Türkiye Şampiyonu ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

2023-2024 sezonunda eleme turları itibarıyla Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak.

Avrupa'da 31 yılın en kötü derecesi

Türkiye böylece, Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesini yaşadı. 1990-1991 sezonunda 23. sırada yer almış, o tarihten bu yana 18. sıranın altında hiç yer almamıştık.