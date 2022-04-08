Futbolda Türkiye'den son 31 yılın en kötü derecesi
Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Roma'yı yenmesiyle UEFA ülke puanı klasmanındaki yerimiz kesinleşti. Bir basamak gerileyen Türkiye, sezonu 20. sırada tamamlayacak.
2021-2022 sezonunda UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu. Avrupa'da temsilcisi kalmayan Türkiye, sezonu 20. sırada tamamlayacak.
Norveç, Bodo-Glimt'in UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Roma'yı yenmesiyle 3 basamak birden yükseldi. Danimarka, Hırvatistan ve Türkiye'yi geride bırakan İskandinav ülkesi, 17. sıraya yükseldi.
Altımızda olan ülkelerin Avrupa'da temsilcisi kalmadığı için Türkiye sezonu 20. basamakta tamamlayacak.
Avrupa kupalarına 4 takım
Sıralamada ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa kupalarına 4 takım gönderebilecek.
Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde, ikinci, üçüncü ve Ziraat Türkiye Şampiyonu ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.
2023-2024 sezonunda eleme turları itibarıyla Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak.
Avrupa'da 31 yılın en kötü derecesi
Türkiye böylece, Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesini yaşadı. 1990-1991 sezonunda 23. sırada yer almış, o tarihten bu yana 18. sıranın altında hiç yer almamıştık.