Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Konyaspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 31 maç sonunda 26 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.
Rize temsilcisinde Bryan Dabo, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.
Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaptıktan sonra Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.
Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı, yeşil-mavililer 3-0 kaybetmişti.
Etiketler: Çaykur Rizespor Konyaspor Süper Lig
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