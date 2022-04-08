Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda bulunan kulüp merkezine gelen Eşref Hamamcıoğlu ile ekibi, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'a teslim etti.

"Daha fazla birlikte hareket etmeye, birleşmeye ihtiyacımız var"

Listelerini teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulüpte bir erken seçimin yaşanacağını vurguladı.

"Galatasaray'ın yaşamış olduğu duruma bakılınca, her zamankinden daha fazla birlikte hareket etmeye, birleşmeye ihtiyacımız var. Fikir ayrılıkları olacaktır. Bu fikir ayrılıklarını, Galatasaray'ın geleceği için avantaja çevirmek amacıyla ekip arkadaşlarımla bir yola çıktık. Umarız genel kurul teveccüh gösterecektir. Diğer rakip adayımızla birlikte bu yarışa giriyoruz. Kime teveccüh gösterilirse, onunla birlikte hareket etmeye hazırız."

"Tüzük ve hukuk çerçevesinde seçim iptalinin söz konusu olmaması lazım"

Eşref Hamamcıoğlu, kulübün, Dernekler Kanunu çerçevesinde denetime tabi tutulmasının seçimi etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya yanıt verdi.

"Normal olarak kanun ve Galatasaray'ın tüzüğü çerçevesinde seçim iptalinin söz konusu olmaması lazım. Çünkü iptali söz konusu olan ve incelemeye tabi tutulan son 3 genel kurul. Bu erken seçim kararı da genel kuruldan alınmadı, mevcut yönetim kurulu tarafından alındı. Bu Galatasaray'ın iç işidir. Tüzük ve hukuk çerçevesinde seçim iptalinin söz konusu olmaması lazım. Ancak aksi karar çıkarsa, uymaktan başka çaremiz yok."

[Fotoğraf: İHA]

"Galatasaray'ın kalite seviyesine uygun bir seçim süreci yaşarız"

Hamamcıoğlu, şu ana kadar iki kişinin adaylık başvurusu yapmasıyla ilgili konuştu.

"Adaylı seçim Galatasaray'ın geleneklerinde vardır. Tek adaylı seçim söz konusu olamaz. Galatasaray demokrasi bakımından Türkiye'ye örnek olan bir sivil toplum örgütüdür. Biz o örgütün üyeleri olarak her zaman çoklu katılımı destekliyoruz. Bu sefer iki oldu. Bundan önce beş aday vardı. Diğer başkan adayı ve arkadaşları da benim arkadaşlarım kadar değerli, Galatasaray'a hizmet etmek isteyen insanlardan oluşuyor. Umarım Galatasaray'ın kalite seviyesine uygun bir seçim süreci yaşarız."

"Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var"

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübünde kaotik bir durum yaşandığını dile getirdi.

"Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz arkadaşlarımla tüm popülist söylemlerden kaçınarak aday olduk. Daha önce bu popülist söylemlerin zararlarını hep birlikte gördük. Şu anda Galatasaray'ın ihtiyacı olan akıl, güven ve sakinliktir. Bununla geliyoruz. Bir kasa kolaylığı söz konusu değil, bunu hiç kimse sağlayamaz. Ancak finansman yaratıcı kaynaklarımız ve çalışmalarımız hazır. Bankalar Birliği sözleşmesi ve yeni çıkan Spor Yasası taslağı çerçevesinde zaten hiç kimsenin kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil. Bunun olamadığını hep birlikte yaşadık. Gelir getirici kalemler ve finansal kaynaklar üzerine çalışıyoruz. Hazır sayılır. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var. Bunları zamanı gelince açıklarız."

"Kurumsal devamlılık açısından da bizim yerimiz bellidir"

Hamamcıoğlu, futbol takımı teknik direktörlüğüne yönelik düşüncelerini aktardı.

"Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren bu önemli genel kurulu bence futbol şubesi hocası düzeyine indirgememek lazım. Çok daha farklı önceliklerimiz var. Yönetime geldikten sonra görevlendireceğimiz profesyonel arkadaşlar kararlaştırırlar, çalışmalarını yaparlar, yönetimimize getirirler. Tartışırız, karar verir, yaparız. Şu anda hiçbir peşin fikrimiz ve hükmümüz yok. Şu anda Galatasaray'ın bir yönetimi var, görev başında hocası var, sözleşmesi var. Kurumsal devamlılık açısından da bizim yerimiz bellidir."

Yönetim kurulu listesi

Eşref Hamamcıoğlu'nun aday yönetim kurulu listesinde Osman Kocaman, Boğaç Göncü, Murat Uysal, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman ve Tamer Saka yer aldı.

Yönetim kurulu yedek listesi ise Sadık Burçin Tuncel, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı ve Kaan Artukoğlu'ndan oluştu.