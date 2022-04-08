Fenerbahçe'de tüm gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal 11’i şekillendirirken, kadroda önemli bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Deneyimli çalıştırıcının, son haftalarda başarılı sonuçlar alan oyuncularını büyük ölçüde sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Kalede Altay Bayındır, defansta Osayi Samuel, Kim Min Jae ve Serdar Aziz’in forma giymesi bekleniyor.

Sol beke 3 aday

Sarı lacivertlilerde sol bek pozisyonunda oynayacak isim ise henüz netleşmedi. Sakatların iyileşmesiyle bu mevkideki alternatifler de artmış durumda.

İsmail Kartal, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai arasındaki seçimini henüz yapmadı. Zajc ve Crespo’nun derbide yan yana oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kayserispor maçında Mert Hakan, İrfan Can ve Rossi’nin performansından memnun olan Kartal'ın, büyük olasılıkla bu üçlüyü yine sahaya süreceği belirtiliyor.

Deneyimli çalıştırıcı, skor katkısından bağımsız olarak Serdar Dursun’un takıma faydasından memnun. Bu nedenle Valencia ve Berisha’nın yine yedek kulübesinde başlayacağı gelen haberler arasında.