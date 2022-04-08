Büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 22 yaşındaki Kerem Kamal, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı.

Kamal, büyüklerde ilk kez altın madalya kazandığını belirtti. Daha önce 2 kez finalde kaybettiğini hatırlatan Kamal, Budapeşte'de elde ettiği başarının kendisi için bir başlangıç olacağına inandığını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Kamal, önünde uzun yılların bulunduğu dile getirdi.

"Sağlam adımlarla ilerlemek istiyorum. Başarımın arkasında çok çalışmak ve güreşi çok sevmek yatıyor. Bir hafta iznim var sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Yaklaşık 5-6 aylık sürede maç yapmayacağım. Avrupa Şampiyonası'nda gördüğüm eksiklerim var. Antrenörüm Süleyman Güngör hocamla birlikte bunları analiz edip çalışacağız ama şu anda önümdeki hedefim yaklaşık 6 ay sonra Sırbistan'da yapılacak dünya şampiyonası. Öncelikli hedefim altın madalya ama ne olursa olsun kürsüde yer almak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Yaşadığı bütün zorluklara rağmen yılmadan çalıştığını vurgulayan Kamal, elinden gelen bütün gayreti gösterip gelecek bütün şampiyonalarda madalya almak istediğinin altını çizdi.

"Ben sadece işimi aşkla yapıyorum. Güreşe aşık bir sporcuyum, yaptığım işten keyif almaya çalışıyorum. O yüzden antrenmanlarımı keyif ve mutlulukla yapıyorum. Hiçbir şey gayret etmeden olmuyor. Çok sevdiğim bir söz var, 'Kader gayrete aşıktır' diye. Ben gayretimi gösteriyorum, kaderimde ne yazıyorsa onu yaşıyorum."

Kamal, Tokyo Olimpiyatlarına yaşadığı hayal kırıklığı ve sonrasında sakat halde güreşerek bronz madalya kazandığı U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nın üzerinde büyük baskı oluşturduğunu anlattı.

"Sabah kolu kırıldı öğleden sonra antrenmana geldi"

Antrenör Süleyman Güngör de 12 yıldır beraber çalıştıkları Kamal'ın ilk günlerden azmi ve gayretiyle kendisini gösterdiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Güngör, Kerem'in güreşi çok sevdiğini ifade etti.

"Başarılı olmak için fazlasıyla fedakarlık yapıyor. Diğer sporcular 2 saat antrenman yaparken o daha fazla idmanda yer alıyor. Bıraksak akşama kadar güneş yapar. Başarısı da oradan geliyor. 12 yıl önce Kerem Kamal'ın antrenman sırasında kolu kırıldı. Sabah kolu kırıldı alçıya alındı öğleden sonra kırık kolla antrenmana geldi. Kolu kırık antrenman yapıyorduk. O yüzden hiç bırakmaz, hangi şartta olursa olsun mücadelesini sürdürür. Sürekli istiyor, istediği yere henüz gelemedi."

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de Kerem Kamal gibi başarılı güreşçileri yetiştirmeye çalıştıklarına işaret etti.

Kerem Kamal'ın güreşe başlayan sporculara örnek olduğunu vurgulayan Öztürk, Manisa'dan başarılı sporcuların çıkacağına inandığını dile getirdi.

Baba Kazım Kamal da oğluyla bir kez daha gurur duyduğunu belirterek, "Manisa'ya şampiyon olarak döneceğine emindim." dedi.