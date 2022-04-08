Sarı kırmızılılar, son antrenmanın ardından Florya’da kampa girecek. Teknik direktör Domenec Torrent, Fenerbahçe maçının 11’ni belirlemeye çalışıyor.

Hücum hattındaki eksikler, kadro derinliği açısından İspanyol teknik adamı düşündürüyor.

Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed’in sakatlığı ile birlikte Kerem Aktürkoğlu’nun durumu henüz netlik kazanmadı.

Sağ bekte Omar'ın forma giymesi bekleniyor

Galatasaray’ın kalesinde Fernando Muslera olacak.Sağ bekte Ömer’in yerine Omar Elabdelloui, sol bekte ise Van Aanholt forma giyecek. Kadıköy’de stoper ikilisi Victor Nelsson ve Marcao’dan oluşacak.

Teknik heyet, derbide 3’lü orta saha kurgusu ile takımı sahaya çıkarmayı planlıyor. Savunmanın önünde Taylan, orta sahanın merkezinde ise Berkan ve Cicaldau ikilisi şans bulacak.

Kerem oynayamazsa forma Barış ya da Emre’nin olacak

Hücum hattında Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlık durumuna göre 2 farklı senaryonun olduğu belirtildi. Kerem’in forma giymemesi durumunda sol kanatta Barış Alper Yılmaz yada Emre Kılınç görev alacak.

Sağ kanatta ise Torrent’in taktik disiplinini beğendiği Ryan Babel 11’de olacak. Galatasaray, ezeli rakibi karşısında en uçta Bafetimbi Gomis ile gol arayacak.