Boston Atletizm Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden dolayı oluşan federal ve uluslararası düzenlemeler nedeniyle Rus ve Belaruslu atletler koşuya katılamayacak.

Rusya veya Belarus dışında yaşayan bu ülke insanlarının maratona katılabilecek ancak söz konusu iki ülkeyle ilişkili hiçbir bayrak veya amblem taşıyamayacak.

Boston Atletizm Birliği Başkanı Tom Grilk, "Koşmanın küresel bir spor olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle Ukrayna halkına desteğimizi göstermek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

126. Boston Maratonu koşusu 18 Nisan’da yapılacak.